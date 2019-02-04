上月放寬按保刺激樓價的正面影響陸續反映。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指，今周CCL八大指數齊升，為32周、即8個月後首現，上一次出現是今年3月份，當時正處於樓價上升階段。政府調高按揭保險樓價上限後，三大整體指數連升2周，兼今周升幅明顯擴大。CCL Mass升1.80%、CCL(中小型單位)升1.77%及CCL升1.51%。樓價持續上升，確認樓市進入反彈向升階段，預計未來數周樓價會持續向上。

值得留意，10月31日美國聯儲局宣布減息0.25厘，將於下周CCL開始反映。中原城市領先指數CCL最新報182.10點，按周升1.51%，升幅為29周最大。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報183.66點，按周升1.80%，升幅為84周最大。CCL(中小型單位)報182.28點，按周升1.77%，升幅同為84周最大。三大整體指數齊升2周，CCL_Mass累升2.18%、CCL(中小型單位)累升2.04%及CCL累升1.73%。

CCL(大型單位)報181.19點，按周升0.20%，結束連跌2周。豪宅樓價近5周持續在180點左右窄幅徘徊，等待向上突破。本周四區樓價齊升，為32周以來首現。當中新界西樓價升幅持續顯著，帶領大市止跌回升。新界西CCL Mass報166.23點，按周升1.64%，連升2周共3.04%。港島CCL Mass報190.83點，按周升3.15%，升幅為19周最大，連升2周共3.41%。九龍CCL Mass報178.75點，按周升1.31%，升幅為25周最大，連升2周共1.67%。新界東CCL Mass報191.68點，結束4周連跌，按周升0.88%。

其他報道：

【二手成交】太古城三房呎售2.1萬 8年升值1倍

【新盤開售】山水盈首輪開售 市場料暫約27伙獲認購

1200多萬購山水盈3房戶 首置李先生：不擔心社會事件影響樓價

【新盤照賣】山水盈首輪開售 代理指交通問題影響買家到場