中文大學的近況，朋友說令人想起「圍城」這個詞語，而說到圍城，自不然聯想到錢鍾書的名著《圍城》，而「圍城」這個名字據稱來自一句法國諺語「婚姻是被圍困的城堡，城外的人想衝進去，城裏的人想逃出來」（Le mariage est une forteresse assiégée, ceux qui sont dehors veulent y entrer, ceux qui sont dedans veulent en sortir.）。

不過，今回似乎不少中大人並不想逃出城外，卻反是自困城中，未知如何了結。

除了中大，香港也似是在自造圍城，而有趣的是，阿里巴巴早已在美國上巿，今日回來香港再招股，似乎這個圍城也非一無是處。

其實，作為投資者，最忌是有圍城心態，如能放眼世界，就算是地產，投資機會和工具也多的是，既可直接買外地的磚頭，也有選擇相關的基金、股票和房託，而昨日公布的領展（0823）業績未如理想，股價由高位跌了近兩成，而股神巴菲時兩年多前入巿的美國商場房託Store Capital ，卻在歷史高位徘徊。

陸振球

明報投資及地產版主編