屋宇署公布，9月份共批出29份建築圖則，包括11項住宅及商住發展，其中啟德跑道區首幅售出的住宅地、由會德豐（0020）、新世界（0017）、恒地（0012）及帝國集團於2018年11月以83.33億元投得的啟德第4B區3號地盤，獲批建5座27層高及1座6層高(全在1層地庫之上)住宅，共涉及57.48萬方呎樓面，項目景觀以觀塘開揚景為主。

恒地去年10月以13.682億元奪得的市建局長沙灣青山道/元州街項目，則批建1座29層高(在4層基座及1層地庫之上)商住項目，住宅部份涉13.33萬方呎樓面，非住宅則有2.66萬方呎；同系紅磡黃埔街22至24號、必嘉街88至90A號，則批建1幢25層高商住項目，住宅樓面涉3.5萬方呎，非住宅涉7012方呎，不過，整個黃埔街重建項目規模龐大，發展商分期申請圖則，5月份已批建1幢27層高(3層地庫以上)商住樓宇，以及2幢25層高住宅，住宅樓面28.2萬方呎，另提供5.5萬方呎商用樓面。

此外，去年初由周大福或有關人士以約1.96億元購入的長沙灣順寧道330至336號前公務員合作社舊樓翠華閣，則獲批建1座22層高商住物業，住宅樓面涉4.45萬方呎，非住宅則涉3765方呎。仲益國際持有的西營盤德星里1至7號，則批建1座25層高商住物業，提供3.11萬方呎住宅樓面及5359方呎非住宅樓面。

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