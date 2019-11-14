瑞銀於今年8月至10月，向超過3400名可投資資產達到至少100萬美元的世界各地投資者進行調查，調查結果顯示，有三分二被訪的投資者認為，目前推動股市的主要因素是地緣政治事件，而不是企業盈利能力、收入和增長潛力等商業基本面因素。超級富豪最關心的地緣政治問題包括全球政策的變化，以及2020年美國總統大選。

說到地綠政治，香港近日亂局，似乎對樓巿影響輕微，樓價指數只輕微下調，新盤仍是熱賣，不過昨天公布的啟德一幅招標地皮僅以呎價1.3萬元餘元售出，較月前相似地皮成交價跌了足足三成，另外城市土地學會(Urban Land Institute)和羅兵咸日前聯合發布的亞太房地產趨勢報告。以價格漲幅預期衡量，新加坡是2020年最具房地產投資前景的市場。至於數月來深受反抗議活動困擾的香港，排名則從2019年的第14位跌落到榜尾的第22位。城市土地學會行政總裁Ed Walter稱，香港旅遊和零售業遭受重創，影響經濟成長，而香港的困境給新加坡帶來了機遇，並吸引資金流入。

事實上，筆者身邊至少有10個以上朋友，已將部份資產轉投至大灣區及東亞南其他巿場，考慮的正是擔心香港亂局持續，以及不想子女被現在的香港教育「污染」。

陸振球

明報投資及地產版主編