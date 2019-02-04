【最平!】九倉財團逾159.5億奪啟德住宅地 呎價1.32萬平絶區內維港景地
文章日期：2019年11月13日 17:56
社會爭議持續，政府仍積極出售地皮增加供應。於上周五截標的啟德跑道區第4A區2號住宅地皮，由中海外（0688）伙恒地（0012）、九倉（0004）及嘉華（0173）合資競投以159.529億元投得，以最高可建樓面面積120.5萬方呎計，每方呎樓面地價13,238元，較市場估值每方呎樓面地價約1.55萬至1.65萬元低15%至19%。
值得留意，該地皮望港島及享維港一帶全海景致，而毗鄰已出售的地皮，包括第4C區1號至3號地皮，每方呎樓面地價由17,360元至19,636元不等，意味第4A區2號地皮為向維港方向地價最平的住宅地。會德豐（0020）及中海外等已先後以合資形式投得最少投得2幅地皮，料能產生協同效應。
啟德第4A區2號住宅地，佔地約19.7萬方呎，可建樓面約120.5萬方呎，為啟德跑道區內可建樓面最大的住宅地盤，惟社福設施佔約發展項目樓面的一成。地皮於上周五截標，地政總署共收到4份標書，包括以獨資入標的長實（1113）、新地（0016），另信置（0083）則聯同鷹君（0041）、華置（0127）合組財團入標。
記者：甘潔瑩
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