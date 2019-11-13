零售市道轉差，但本港銅鑼灣仍蟬聯全球最昂貴商業街。戴德梁行公布《全球主要大街》（Main Streets Across The World） 年度報告，有關報告於今年6月完成，報告指銅鑼灣租金為每年每方呎2,745美元，即21411港元，位於榜首；而美國紐約第五大道上段排行第二，每年每方呎2,250美元，即17,550港元；排行第三為英國倫敦新邦德街，其租金於過去12個月按年上升了2.3%，為每年每方呎1,714美元，即約13369港元。

戴德梁行歐洲、中東及非洲零售市場研究部主管Darren Yates表示，以租金表現而言，今年的結果令人鼓舞，主要零售街道租金依然表現強勁。全球頂級零售商業街道的租金一向穩定，零售走向亦趨清晰。然而，在表現偏軟的地區，尤其是歐洲和北美較為成熟的市場，租金面臨下行壓力。在亞太地區，市場更加多樣化，零售業普遍表現良好。

戴德梁行香港商業地產部主管、執行董事林應威表示，本港自6月起，香港社會局勢不穏，遊客人數和零售額大幅下降，部分零售商的運作於周末因而大受影響，因此零售市場承的壓力越來越大。零售租金於過去幾個月錄得跌幅，到年底前租金走勢未見明朗。然而，部分零售商卻認為目前的市場調整是一個難得的機會，讓他們重返一線商業街道，故預計一線商業街道的店舖組合將會出現一些調整。另外，當中以針對大眾市場需求和本地消費的行業，例如教育、生活、體育與運動休閒等，表現會較為理想。

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