社會氣氛持續惡劣下，二手市場仍不乏成交，元朗區本月暫錄36宗二手私樓成交，其中元朗尚悅錄得5宗，平均實呎13372元，同區譽88新近亦告「開齋」，錄得本月首宗成交，有3房戶以835萬元沽出。代理消息指，譽88第1座高層D室，實用面積621方呎，屬3房間隔，以835萬元成交，實呎13446元；原業主2016年以724萬元購入單位，持貨滿3年，帳面獲利111萬元或15%。