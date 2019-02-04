社會氛圍持續惡劣下，元朗指標屋苑YOHO Town及YOHO Midtown，11月合共錄得5宗成交；中原副區域營業經理王勤學表示，YOHO Town新近錄得1座中層A室易手，單位屬實用面積516方呎三房間隔，原業主最初叫價798萬元，最終微減1萬元，以797萬元沽出，平均實呎15446元。原業主2005年以215萬元買入單位，持貨約14年，帳面獲利約582萬元，單位升值2.7倍。