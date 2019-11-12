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【二手戰報】譽港灣兩房呎售1.77萬 十年升值1.4倍
文章日期：2019年11月12日 14:45
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新蒲崗指標屋苑譽港灣本月至今暫錄兩宗二手成交。
利嘉閣高級經理黃民傑透露，譽港灣新近錄得6座中層E室易手，單位實用面積535方呎，屬園景兩房戶，原業主原開價1000萬元，經議價後減價48萬元或約4.8%後，以952萬元沽出，實呎17794元。原業主2009年5月以404.7萬元購入單位，持貨10年，帳面獲利逾547萬元或近1.4倍。
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