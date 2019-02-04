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【繼續賣樓】囍逸特色戶招標售863萬 呎價1.87萬

文章日期：2019年11月11日 20:29

信置（0083）旗下已屆現樓的粉嶺囍逸，今日推出最後4個特色戶餘貨招標，售出2座25樓C室，成交價863.18萬元；單位實用面積461方呎、另連382方呎天台和83方呎平台，實呎18724元。

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