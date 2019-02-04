港府10月初宣布《禁蒙面法》生效後，令社會氣氛極為惡劣，惟樓市表現卻逆市回勇，帶動三大物業辣稅回升。稅務局最新公布，10月涉及樓市的三大辣稅，包括雙倍印花稅（DSD）、反映境外買家入市成交的買家印花稅（BSD）、額外印花稅（SSD），涉總成交宗數有1990宗，相對9月錄得1220宗，按月上升63%；此外，10月三大辣稅總稅收為24.45億元，相比9月只錄得9.78億元，按月升1.5倍，估計是與買家印花稅錄得逾8.8億元稅收、按月勁升2.8倍所致。

分類方面，買家印花稅BSD，10月涉成交宗數為296宗，相對9月錄得107宗按月增加1.8倍；相關稅款收益8.8億元，相較9月2.31億元，按月勁升2.8倍。

與此同時，10月有1668宗成交涉雙倍印花稅DSD、涉總稅款15.52億元，宗數、涉稅款相較9月，分別按月上升54%和1.1倍；其中涉住宅DSD成交481宗、稅額11.8億元，按月分別增加95%和2倍。至於涉非住宅部分雙倍印花稅宗數為1187宗，按月升42%；涉相關稅款為3.72億元，按月上升11%。

10月涉額外印花稅SSD的交易錄得26宗，按月下跌10%；涉SSD稅額1210萬元，按月亦跌39%，屬10月份唯一錄得宗數及稅款下跌的辣稅。