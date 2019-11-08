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【快馬加鞭】嘉峯匯突擊上載樓書 洋房最大3268方呎
文章日期：2019年11月8日 19:17
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多個全新樓盤相繼出場，剛獲批預售的嘉華
（0173）
啟德嘉峯匯，今日突擊上載樓書，項目提供1,006伙，標準單位實用面積由287至778方呎，特色單位實用1027至1888方呎；至於屬啟德區內首設的花園洋房，實用面積介乎3215至3268方呎，其中3268方呎的3號、5號花園洋房，料為啟德區內面積最大私宅單位。樓盤預計於2021年11月落成，樓花期約24個月。
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