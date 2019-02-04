10月中出台的《施政報告》，公布將首置人士承造九成按保的樓價上限調高至800萬元後，樓市氣氛轉活。反映樓價走勢的中原城市領先指數CCL，自早前跌穿180點後，結束早前的跌勢，最新報179.40點，按周升0.22%，為15周即逾3個半月來最大升腷。與此同時，反映大型屋苑樓價走勢的CCL Mass、CCL(中小型單位)亦錄得按周回升，而本次公布的指數，正正反映《施政報告》出台的當周市況。

據中原地產公布，CCL最新報179.40點；反映大型屋苑樓價指數的CCL Mass，最新報180.41點，按周升0.37%，升幅為18周即逾4個月最大；CCL(中小型單位)報179.11點，按周升0.27%，升幅為15周最大。以上三大整體指數齊升，為過去11周即逾2個半月以來首見，同時標誌結束近10周的跌勢。

不過，CCL(大型單位)報180.82點，按周微跌0.03%，連跌2周共0.21%。中原研究部高級聯席董事黃良昇指出，10月中《施政報告》出台後，樓市氣氛好轉，多項指數錄得轉勢回升，可確認樓市調整結束。

分區指數分面，新界西CCL Mass報163.56點，按周升1.38%，升幅為四區之首；九龍CCL Mass報176.45點，按周升0.35%，結束7周連跌；港島CCL Mass報185.00點，按周升0.25%。不過，新界東CCL Mass報190.01點，為29周即逾7個月的新低紀錄，按周跌0.78%，連跌4周共1.64%。