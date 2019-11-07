市場氣氛未見好轉，租金跌勢未止。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，10月私人住宅實用面積平均租金錄得36.2元，按月跌2.2%，跌幅為逾3年半最大。今年7月份租金重返37.9元的歷史高位後，隨即進入調整階段。租金至今連跌3個月，兼跌幅持續擴大，8月跌1.1%、9月跌1.3%及10月跌2.2%，累計跌幅達4.5%。相信租金走勢持續向下，估計即將重返今年2月低位35.6元，現時僅相差1.6%。

根據中原地產新簽租約統計，10月份全港107個大型私人住宅屋苑的實用面積平均呎租錄得36.2元，較9月份37.0元跌2.2%，跌幅為逾3年半最大。上一次租金調整，是由2018年9月開始。當時租金連跌6個月，由37.8元的高位連跌至今年2月份35.6元，累計跌幅為6.2%。今年3月租金開始止跌回升，其後僅需5個月時間即重返歷史高位，期間累升6.5%。

十大屋苑方面，10月份沙田第一城錄41.5元，按月跌2.4%。太古城跌2.3%、美孚新邨跌2.0%、麗港城跌1.8%、嘉湖山莊跌1.3%、海怡半島跌1.0%及康怡花園跌0.5%。杏花邨升1.3%、黃埔花園升2.8%及匯景花園升4.6%。