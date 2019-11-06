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【名人租盤】翁文通持有紅山複式戶13.8萬租出 回報4.7厘

文章日期：2019年11月6日 14:26
市場再錄大額豪宅租務，利嘉閣地產分行經理梁志偉透露，大潭紅山半島A區5座頂層複式單位，實用2450方呎，為五房套連工作間、工人套及儲物室間隔，外望海景，近日以13.8萬元獲承租，實呎租約56元。資料顯示，原業主為資深豪宅投資者翁文通於2007年以3558萬元購入，現租出享租金回報率約4.7厘。梁補充，屋苑現時有10個租盤提供，最低入場價由5萬元起。
 

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