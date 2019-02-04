路勁基建（1098）元朗凹頭山水盈，最新以平均實呎13382元首推67伙，扣除發展商提供的基本最高折扣18%，整批單位折實平均實呎約10973元，比同區有約6年樓齡二手屋苑爾巒現時每呎12893元、約3年樓齡的Park YOHO現時每呎12627元，低約15%及約13%。項目即日起開放示範單位，明日開始收票，最快下周開售。路勁銷售及市場推廣總監鍾彩玲形容，售價為「3房勁喜價」，希望買家開心歡喜。

據價單顯示，該批單位位於第1座、2座、3座及5座，實用面積介乎916至970方呎，售價介乎1105.8萬元至1443.9萬元，折實價906.8萬元至1184萬元，折實呎價9900至12232元。

該批單位中，入場單位為5座2樓B室，屬3房1套連工作室及洗手間間隔，實用面積916方呎，售價1105.8萬元，折實售價906.8萬元，實呎9900元。同時，折實價為1000萬元以下的單位佔整張價單23%、即15伙。

鍾續指，將會考慮市場反應再決定加價加推，發展商亦推出6種付款方式。另外，首張價單買家可以138.8萬元認購一個停車位。

記者：張允亭

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