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【仍具承接】柏蔚山4房5270萬沽 呎價逾4.1萬
文章日期：2019年11月3日 19:08
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雖然社會氣氛依然嚴峻，但一手豪宅新盤仍然具承接力。新世界
（0017）
北角現樓項目柏蔚山，最新沽出一伙高層4房戶；單位為2座31樓A室，實用面積1271方呎，成交價5270.9萬元，呎價41,470元；項目1房、2房、3房户及第三座所有分層單位已全數沽清，僅餘少量4房單位及8伙複式單位待售。柏蔚山去年6月開售至今已累售584伙，套現近143億元。
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