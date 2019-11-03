將軍澳二手成交持續活躍，香港置業助理分區董事劉浩勤表示，清水灣半島錄得11月首宗二手成交，屋苑2座中層A室，屬實用面積1035方呎3房連套房戶型、可望海景，原業主最初叫價1450萬元，新近減價52萬元或約4%後，以1398萬元易手實呎13507元，相關成交價屬同類高層單位6月底以1488萬元售出後，逾4個月來的高位紀錄；原業主早於2001年以404.7萬元一手購入單位，帳面賺逾993萬元或2.5倍。