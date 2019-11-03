Open Menu
主頁
報章內容
財經
地產
財經
即時財經新聞
港股數據庫
AH股差價
新股
轉強轉弱股
沽空偏離度
成交急增表
地產
即時地產新聞
海外置業錦囊
睇樓手冊
專家觀點
個人理財
營商智慧
環球連線
即時地產新聞
【本月開齋】清水灣半島三房1398萬沽 逾4個月同類高位
文章日期：2019年11月3日 15:05
Share
prev
next
將軍澳二手成交持續活躍，香港置業助理分區董事劉浩勤表示，清水灣半島錄得11月首宗二手成交，屋苑2座中層A室，屬實用面積1035方呎3房連套房戶型、可望海景，原業主最初叫價1450萬元，新近減價52萬元或約4%後，以1398萬元易手實呎13507元，相關成交價屬同類高層單位6月底以1488萬元售出後，逾4個月來的高位紀錄；原業主早於2001年以404.7萬元一手購入單位，帳面賺逾993萬元或2.5倍。
相關新聞
【二手成交】海翩匯三房1300萬沽 三年升值32%
新盤單日沽177伙 近10個周六最多
領都3房反價16萬沽
恒地確認借地建2000伙過渡房屋 目標惠及4萬人
港9月零售挫18.3% 跌幅收窄 零售協會：減租未如願 10月數字更差
Share
按揭計算機
樓價
按揭成數
40%
50%
60%
70%
80%
90%
按揭利率
還款年期
10
15
20
25
30
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款