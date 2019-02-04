反映樓價走勢的中原城市領先指數CCL，最新報179.01點，按周跌0.59%，為今年3月底後、相隔7個月再度跌穿180點。與此同時，三大整體指數齊成為31周、即近8個月新低，數據亦齊跌10周。

值得留意的是，10月中《施政報告》出台後雖然刺激二手交投，有關數據將會於本月中旬公布的CCL才開始反映。

與此同時，反映大型屋苑樓價指數的CCL Mass，報179.75點，按周跌0.70%；CCL(中小型單位)報178.63點，按周跌0.67%；上述三大整體指數齊跌10周，創31周、即近8個月新低，亦分別累跌4.98%、5.59%及5.40%。另CCL(大型單位)報180.88點，按周跌0.18%。

分區方面，新界東CCL Mass報191.50點，按周跌0.32%，連跌3周共0.87%；新界西CCL Mass報161.33點，為33周即約8個月新低，按周跌1.60%，連跌2周共3.45%。

另九龍CCL Mass報175.82點，為31周新低，按周跌0.52%。九龍指數連跌7周共3.66%，上次出現是2018年12月。港島CCL Mass報184.53點，按周跌0.38%，創32周新低。四大分區指數出現齊跌，上一次是8周前。

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