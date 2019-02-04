社會運動持續，令工商舖買家卻步。中原(工商舖)董事總經理潘志明表示，本月至30日，工商舖共約117宗買賣個案，較9月全月252宗跌54%，對比去年10月的427宗，更按年跌73%。資料顯示，對上一次跌破200宗水平為2016年2月，錄得約198宗，惟該月份為農曆新年季節，屬季節性調整。同時，2003年SARS時期每月成交宗數均超過200宗，即使最差的2月份，亦錄得約286宗水平，與今次最新數據相比，兩者相差近六成，意味著近月商廈買賣市況出現較沙士時期更低迷的局面。

潘氏稱，整體工商舖市場前景仍然不明朗，中美經濟爭議不休，本地生產總值(GDP)持續負增長，個別業主把單位「封盤」或是「轉賣為租」，令放售盤源更少，預料今年底前買賣交投將會持續低迷；惟美國聯儲局近日宣佈減息0.25厘，意味聯邦基金利率將降低至1.5至1.75厘，料為樓市帶來正面作用。加上早前施政報告中一系列「派糖」措施，潘預料利好措施將反映至明年首季工商舖交投上，屆時整體交投會陸續回升。

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