政府公布放寬按保門檻後，二手氣氛轉旺，多區屋苑成交量有顯著升幅，除將軍澳外，馬鞍山全月錄得88宗成交，較上月55宗大幅上升六成，創今年按月新高。世紀21奇豐區域經理莊瑞生表示，本月上旬錄得25宗成交，而《施政報告》發表後，下旬則錄得63宗成交，即佔全月成交量逾七成。

區內最新一宗成交位於銀湖．天峰3座低層A室，實用面積798方呎，屬3房1套連多用途室間隔，新近以1200萬元成交，實呎15038元。資料顯示，對上同類成交單位為2座低層D室，實用面積795方呎，於一周前以1130萬元易手，是次成交則高出70萬元或6%；原業主於2009年以565萬元購入，持貨10年，帳面獲利635萬元或1.1倍。

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