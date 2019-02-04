二手屋苑受惠於新按保措施，刺激交投量上升。據中原統計，十大屋苑本月錄得251宗成交，較9月錄得194宗大幅上升近三成，並創今年3月以來、過去7個月新高；其中，九龍區3個屋苑的成交量更按月錄得倍增，升幅最高順次序為藍田麗港城、將軍澳新都城及荔枝角美孚新邨。

天水圍嘉湖山莊成交量為十大屋苑榜首，錄得68宗成交，佔十大屋苑總成交量的27%。至於藍田麗港城本月錄得27宗成交，較上月8宗大幅增加2.4倍，為十大屋苑中增幅最勁。

港島區方面，龍頭屋苑鰂魚涌太古城本月亦得29宗成交，按月上升81%。不過，有部份屋苑成交量繼續持續低水平，甚至錄得按月下跌，包括鴨利洲海怡半島、沙田第一城及東涌映灣園，分別按月下跌33%、54%及29%。中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，銀行宣佈減息的正面消息傳出，相信市場購買力將持續釋放，樓市暢旺的情況將延至11月。

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