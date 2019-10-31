近月香港的形勢，突顯了做新聞fact check的重要，不過一些朋友的所謂fact check，原來只是再問一下相熟朋友互相確認便完了，和等如問同學話佢家姐個同事再話是他的母親鄰居確認了差不多。

近期多做了一些大灣區和海外樓巿的報道，為了解實情，便也盡量親自到港外實地考察，做真正的fact check，昨日便去了佛山看樓盤，回來經廣州坐高鐵回香港，用了只約40多分鐘便抵達西九總站，和由羅湖坐東鐵到紅磡站差不多，又或和由屯門坐西鐵往紅磡相若。

在佛山看樓盤的一個新奇發現，原來在展銷廳要在當眼處豎上告示板，要主動列出樓盤的所有不利因素，比如是否有天橋靠近，那個方向會有噪音......筆者看到樓盤約有15個不利因素，如是買家，在看完相關不利因素仍有意購買，如有問題而又屬於早已列出的話，可說是打死無怨。

在香港，雖然在樓書尾部份也要列出規劃一些要注要的地方，但多數並不起眼，如上述樓盤要在展銷處當眼地方要公示所有不利因素，筆者確得香港政府也可以主動學習，又或會否有立法會議員推動有關建議？

陸振球

明報投資及地產版主編