美聯儲一如市場預期減息，匯豐銀行亦宣布下調最優惠利率(P)至5%。中原按揭董事總經理王美鳳表示，隨着美國接連減息，港元拆息已從6月高位回落，1個月拆息由2.99%降至1.76%(10月30日)，目前最優惠利率(P)與拆息差幅降至3.35%，低於長期平均數字約3.5%，造就銀行最優惠利率有減息空間。目前匯豐率先減P，料其他銀行將跟隨。

王美鳳指出，港P下降0.125厘後，新造按息將由2.625%降至2.5%，由於年內美息及港息再下調機會不大，預料年內按息將維持2.5%低水平。

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以貸款額100萬元、30年期計算，以減息前P按2.625厘計，每月供款為4017元，減息0.125厘後，每月供款會減少66元或1.6%，至每月3951元。如以目前新造按揭平均貸款額約400萬元計，減息0.125厘，每月供款將節省264元，利息支出減少417元。

貸款額400萬 月供減264元

王美鳳認為，今年銀行上調新造按息累達0.25%，減息等如加幅收窄至0.125%；減P有助減輕供款負擔，連同最近推出新按保修訂，在連串利好消息下，相信對本港樓市具支持作用。

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