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天鑽周六新一輪發售382伙 近七成發價單賣
文章日期：2019年10月29日 23:11
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今年初推出市場至今累售近1100伙的中海外
（0688）
大埔天鑽，剛上載銷售安排，本周六(11月2日)新一輪發售382伙；其中259伙、即68%單位是以發價單形式發售，另外123伙、即32%招標推出。
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