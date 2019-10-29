雖然二手市場氣氛好轉，但向來二手蝕讓不斷的大埔比華利山別墅，最新有洋房以低於購入價沽出，原業主持貨11年，實蝕約275萬元離場。

市場消息指，上述比華利山萊茵道單號屋，實用面積1606方呎，屬5房間隔，新近以1500萬元易手，實呎9340元；原業主雖然早於2008年以1680萬元購入，持貨11年，帳面已蝕讓180萬元，連同稅款及代理佣金等使費，料實際蝕約275萬元或16%離場。