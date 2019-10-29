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【規劃快訊】長江製衣申新蒲崗地 申放寬地積比至近15倍

文章日期：2019年10月29日 14:26
長江製衣（0294）就集團持有的新蒲崗大有街20至24號，向城規會申請放寬地積比率，以重建新式工廈。城規會文件顯示，上述地盤面積約2.58萬方呎，長江製衣等，申請地積比由12倍，增加24%至14.896倍，計劃重建一幢29層高（包括3層地庫）非污染性工廈，總樓面面積38.49萬方呎。
申請人表示，上述申請合符規劃意向，並有助加速新蒲崗區轉型為商貿區。
 
記者：甘潔瑩

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