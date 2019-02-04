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【首輪認購】恆大． 珺瓏灣4小時暫沽110伙

文章日期：2019年10月28日 19:12
恆大． 珺瓏灣今午售樓處外場面(張允亭攝)

內房恒大（3333）屯門掃管笏恆大． 珺瓏灣，今明兩日首輪合共發售325伙，今日率先推售167伙，市場消息指，項目約於下午3時開始賣樓，截至下午7時，4小時沽出110沽，佔是日推售的66%。

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