即使社會氣氛惡劣，市區靚地仍獲發展商追捧。港鐵（0066）公布，上周截標的黃竹坑站第四期發展項目，最終由嘉里建設（0683）、太古地產（1972）及信置（0083）之合組公司 WCH Property Development Company Limited 成功投得，港鐵指，上述三間公司均為本港具規模並信譽優良的物業發展公司，亦曾參與港鐵位於黃竹坑站及東涌站的物業發展項目，期待與上述公司合作，成功發展黃竹坑站第四期物業發展項目。

黃竹坑站四期位於黃竹坑站物業發展項目的東南面，景觀主要望海洋公園一帶及開揚山景，可建樓面約63.83萬方呎，擬建兩座物業，提供不多於800伙，預計2025年落成。項目補地價67.5774億元，每方呎補地價10,587元，與同為純住宅項目的黃竹坑站2期每呎補地價10,576元相若，僅多11元，貴絕黃竹坑站上蓋發展項目，亦為港鐵項目中每方呎補地價次高紀錄。綜合業界預期，項目估值95.7億至127.7億元，每方呎樓面地價約1.5萬至2萬元。

項目上周三截標，共收到6份標書，除今次中標財團外，長實（1113）、新地（0016）、恒地（0012）、鷹君（0041）均以獨資形式入標，而會德豐（0020）則與華懋及中海外（0688）合資競投。

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