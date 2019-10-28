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【有價有市】嘉里逾5億收購山道一籃子物業
文章日期：2019年10月28日 14:57
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港島舊樓屢獲發展商收購，土地註冊處資料顯示，西區山道83號28個物業，上月獲財團收購，每個單位作價1404.3萬至3218.84萬元，總成交價達5.14億元。相關買家以NORMINSTER LIMITED作登記，公司董事包括嘉里建設
（0683）
執行董事王志剛及嘉里發展執行董事朱葉培。山道83號落成於1970年，樓齡49年，現時嘉里僅餘小量單位未收購。
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