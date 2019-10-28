即時地產新聞

【香港頭炮】恆大‧珺瓏灣將開賣 約百名準買家到場

文章日期：2019年10月28日 14:37
內房恒大（3333）在香港首個住宅發展項目、位處屯門掃管笏的恆大‧珺瓏灣，今日開展首輪銷售推出167伙，當中細分為S組(公營房屋買家、限購1伙)、A組大手客時段(至少購買2伙、當中1伙必須為兩房戶)、 B組散戶時段。現場代理消息指，目前在金鐘中國恒大中心的售樓處外，已有約100名準買家等候進場。
 
市場消息指，恆大‧珺瓏灣開售前共收約2300票，以今日及明日共發售325伙計，超額6倍。
 

相關新聞

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款