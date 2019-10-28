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【香港頭炮】恆大‧珺瓏灣將開賣 約百名準買家到場
文章日期：2019年10月28日 14:37
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內房恒大
（3333）
在香港首個住宅發展項目、位處屯門掃管笏的恆大‧珺瓏灣，今日開展首輪銷售推出167伙，當中細分為S組(公營房屋買家、限購1伙)、A組大手客時段(至少購買2伙、當中1伙必須為兩房戶)、 B組散戶時段。現場代理消息指，目前在金鐘中國恒大中心的售樓處外，已有約100名準買家等候進場。
市場消息指，恆大‧珺瓏灣開售前共收約2300票，以今日及明日共發售325伙計，超額6倍。
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