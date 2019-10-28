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【輕微減價唔夠1%】維景灣畔本月暫錄13成交 兩房呎撲1.8萬

文章日期：2019年10月28日 14:16
將軍澳本月二手成交市況不俗，區內大型屋苑維景灣畔本月暫錄約13宗二手成交，平均實呎16,921元，利嘉閣分行經理黃金欽表示，維景灣畔8座低層G室，屬實用面積484方呎兩房間隔，原業主叫價870萬元，經議價後微減7萬元或約0.8%，以863萬元沽出，實呎17,831元；原業主2014年中以約545萬元購入物業，持貨5年帳面獲利約318萬元或58%。
 

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