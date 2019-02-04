中國恒大（3333）旗下恆大· 珺瓏灣，首輪銷售單位昨日截收約2300認購登記，剛加推推出第1期第3號，以及首推第2期1號價單，共475伙。發展商今日同時上載第2號銷售安排，涉及第1期第3號價單之225伙，將於本周四、即萬聖節推出市場應市。 連同本周一及本周二可供發售之單位計，恆大· 珺瓏灣將於本周首階段合共推出550伙。

第1期第3號價單單位分布於項目第1座、第1A座、第2座及第2A座，間隔涵蓋開放式、1房及2房戶型，實用面積由202方呎至437方呎。是次價單更新推出「新界西北置業優惠」，買家若於購買時向發展商提供相關住址證明，以核實其現有住所位於新界西北區 (葵青區、荃灣區、屯門區、元朗區、北區及離島區)，可獲額外20,000元的折扣優惠。第3號價單同樣提供最高11%折扣優惠及「新界西北置業優惠」，單位折實價由352.3萬元至792.7萬元。

第2期第1號價單單位則分布於項目第5座及第5A座，間隔主力涵蓋開放式至2房戶型，實用面積由222至461方呎。第2期第1號價單同樣提供最高11%折扣優惠及「新界西北置業優惠」，單位折實價由365.5萬元至835.3萬元。