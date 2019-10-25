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【空置稅殺到】柏蔚山特色戶1.18億沽出呎價5萬 項目雙新高
文章日期：2019年10月25日 18:47
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面對一手空置稅事在必行，發展商加速現樓餘貨銷售。新世界
（0017）
北角現樓豪宅柏蔚山，新錄大額成交；發展商今日透過招標，以1.1875億元售出第1座33及35樓C室(連雙車位)，以單位實用面積2375方呎計，折合實呎5萬元，創項目去年6月開售以來的成交價、呎價雙新高紀錄。新世界表示，柏蔚山已累售580伙，套現近141億元，現餘約30伙餘貨待售。
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