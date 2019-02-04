上周公布的中原城市領先指數CCL，四大整體指數齊跌8周，創出最長齊跌紀錄後，惟剛公布的CCL四大指數終止8周齊跌，但中原城市領先指數CCL仍持續下跌，最新報180.07點，創29周新低，按周跌0.14%。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報181.00點，創30周新低，按周跌0.24%。CCL(中小型單位)報179.84點，創29周新低，按周跌0.23%。三大整體指數齊跌9周，為43周以來首見，分別累跌4.42%、4.93%及4.76%。CCL(大型單位)報181.21點，按周升0.33%，結束9周連跌。

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，政府調高按揭保險樓價上限，刺激二手市場買賣急增，更有個別新高價成交出現。施政報告後，樓市氣氛明顯轉好，預期樓價有望止跌回穩，將會在2019年11月中旬公佈的CCL才開始反映。

另外，新界西樓價有反覆尋底跡象，近4周持續一周急升一周急跌，波幅在163點到167點之間，相信短期內走勢可以回穩。新界西CCL Mass最新報163.95點，按周跌1.88%，跌幅為47周最大。早前新界西指數終止7周連跌，近期出現反覆尋底。今次樓市調整由新界西開始，估計新界西樓價快將回穩，有機會帶動大市止跌。