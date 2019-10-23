社會運動持續逾4個月，旅客人數大減，對商戶生意構成直接影響。據中原（工商舖）統計，10月份首22日舖位租務成交141宗，較上月同期約193宗減約27%，對比去年10月同期跌幅更超過四成，為2015年2月後單月新低，加上10月向來屬舖位租務旺季，更反映租客對香港零售及舖市前景存疑。

中原（工商舖）商舖部高級區域營業董事黃培權表示，示威重災區元朗雖然吉舖數量未有上升趨勢，但租金叫價明顯回落約10%至20%，同時出現短租個案。如元朗大馬路225至237號地下4號舖租務成交，舖位面積約1,531方呎，獲散貨場以約4萬元短租3個月，於今年12月屆滿。據知，該舖以前經營麵包店，前月租約12萬元，原本租期至今年12月，租客提早於8月遷出，業主隨即將舖位推出招租，長租叫價同約12萬元，同時可接受短租安排，故隨即獲新租客承接，是次短租租金較長租大減約66%。

中原（工商舖）預期，隨著政府接連推出多項振興經濟揩施，期望帶動市民消費意欲，刺激零售及餐飲表現；加上不少業主擴大議價空間，部份更不惜改作短租，期望10月份租務交投可望逐漸回升。

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