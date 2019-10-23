繼恒大（3333）屯門掃管笏恆大‧珺瓏灣開價後，再有新界上車盤推出。青衣15年來首個開售新盤佳明（1271）青衣細山路明翹匯，最新以平均實呎18751元首推156伙，扣除發展商提供的基本最高折扣21%，整批單位折實平均實呎約14813元，除較同區有約20年樓齡二手屋苑、鄰近港鐵站的灝景灣均呎18139元、盈翠半島均呎17400元，低約18%及約15%外，亦較恆大‧珺瓏灣首批均呎1.54萬元低約4%。

青衣15年來首新盤 1房432萬入場

不過，值得留意，明翹匯位置較遠離青衣港鐵站，鄰近藍澄灣現時二手均呎約1.22萬元，即首批呎價貴毗鄰藍澄灣2成。項目明日起收票及開放示範單位，最快下周開售。佳明營業及市務總監顏景鳳形容，定價為最「佳」價，比區內二手屋苑有一成半折讓，期望可幫助小市民上車。據價單顯示，該批單位實用面積介乎299至586方呎，售價介乎547萬元至1134萬元，折實價432.1至896元，折實實呎13383至15290元，價單折實市值約8億元。

首批9成單位低於800萬

該批單位中，入場單位為2座2樓G室，實用面積299方呎，售價547萬元，折實價432.1萬元，折實實呎14452元；呎價最低的單位為2A座3樓B室，實用面積566方呎，售價938.8萬元，折實售價757.5萬元，實呎13383元。另外，首批近九成單位折實售價為800萬元以下，同時全數1房戶折實售價為500萬以下。

記者：張允亭

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