Weave Co-Living繼去年8月在太子界限街推出「共宅」Weave on Boundary後，再下一城推出位於紅磡溫思勞街共居大廈Weave on Baker，項目提供95伙，單位實用面積由68呎起，月租8100元起，呎租119元，預計入伙日期為下月1日。

Weave Co-Living首席營運總監朱潔瑩（Liz Chu）表示，Weave on Baker樓高23層，提供95個單位，包括2個連30呎露台特色單位，採1梯5伙，實用面積由68至115方呎。項目各類型房間租期為六個月起，全包式月租由8100至1.4萬元；如租戶選擇1年的租期可獲7%至8%的折扣。她透露，目前項目已接獲逾100宗的預租申請；另項目翻新費過百萬元。

對於公司未來的計劃，她指下一個共居大廈將設於西營盤，項目樓高約有20多層，惟未有透露面積。項目最快於明年第4季推出。另外，朱潔瑩指，位於太子的共居大廈現時出租率達100%，即有160人入住；客源來自不同國籍。

朱潔瑩指，Weave on Baker租金已包含房租、管理費、政府各徵費、Wi-Fi 及水電煤費用，同時定期為住客提供房間整理服務。

項目房型分為標準套房及單人房，單人房由3人共用浴室，標準套房則有備雨淋式花灑私人浴室；此外Weave on Baker與Boundary一樣具備女士專屬樓層。

至於公共空間方面，面積提供3000呎，設有健身室、閱讀室、遊戲室、頂樓天台及露台，洗衣房，私人信箱等設施，裝潢以簡易風格為主，布藝梳化及豆豆梳化等坐椅；另定期舉辦多元化的文化活動。

記者：葉煜燊

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