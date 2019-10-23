即時地產新聞

【下月入伙】紅磡共宅月租8100元起 最細68呎

文章日期：2019年10月23日 14:25
最細的C室僅68呎，月租8100元。(葉煜燊攝)
葉煜燊攝
葉煜燊攝
葉煜燊攝
葉煜燊攝
葉煜燊攝
葉煜燊攝
葉煜燊攝
葉煜燊攝
葉煜燊攝
葉煜燊攝
葉煜燊攝
葉煜燊攝
葉煜燊攝
葉煜燊攝
葉煜燊攝
葉煜燊攝
葉煜燊攝
葉煜燊攝
葉煜燊攝
葉煜燊攝
葉煜燊攝
葉煜燊攝
葉煜燊攝
葉煜燊攝
葉煜燊攝
葉煜燊攝
葉煜燊攝
葉煜燊攝
葉煜燊攝
葉煜燊攝
葉煜燊攝
Weave Co-Living首席營運總監朱潔瑩（Liz Chu） (葉煜燊攝)
葉煜燊攝
葉煜燊攝
葉煜燊攝

Weave Co-Living繼去年8月在太子界限街推出「共宅」Weave on Boundary後，再下一城推出位於紅磡溫思勞街共居大廈Weave on Baker，項目提供95伙，單位實用面積由68呎起，月租8100元起，呎租119元，預計入伙日期為下月1日。

Weave Co-Living首席營運總監朱潔瑩（Liz Chu）表示，Weave on Baker樓高23層，提供95個單位，包括2個連30呎露台特色單位，採1梯5伙，實用面積由68至115方呎。項目各類型房間租期為六個月起，全包式月租由8100至1.4萬元；如租戶選擇1年的租期可獲7%至8%的折扣。她透露，目前項目已接獲逾100宗的預租申請；另項目翻新費過百萬元。

對於公司未來的計劃，她指下一個共居大廈將設於西營盤，項目樓高約有20多層，惟未有透露面積。項目最快於明年第4季推出。另外，朱潔瑩指，位於太子的共居大廈現時出租率達100%，即有160人入住；客源來自不同國籍。

朱潔瑩指，Weave on Baker租金已包含房租、管理費、政府各徵費、Wi-Fi 及水電煤費用，同時定期為住客提供房間整理服務。 

項目房型分為標準套房及單人房，單人房由3人共用浴室，標準套房則有備雨淋式花灑私人浴室；此外Weave on Baker與Boundary一樣具備女士專屬樓層。

至於公共空間方面，面積提供3000呎，設有健身室、閱讀室、遊戲室、頂樓天台及露台，洗衣房，私人信箱等設施，裝潢以簡易風格為主，布藝梳化及豆豆梳化等坐椅；另定期舉辦多元化的文化活動。

 

記者：葉煜燊

 

其他報道：

【地皮截標】黃竹坑站4期暫收3份標書

【交投轉活】薈晴開放式戶393萬 3年升26%

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款