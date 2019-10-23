瑞士信貸（Credit Suisse）周一公布的年度財富報告顯示，截至今年中旬，香港罕有出現在財富損失人數最多的榜單上，2019年減少了1.2萬名百萬(以美元計)富翁。按成人平均財富計算，瑞士仍以564,650美元居榜首，其次是香港的489,260美元（約383.7萬元）。

雖然香港的百萬富翁減少，但仍有51.6萬人；而身家超過5000萬美元（約3.9億港元）的高淨值人士，亦有約3100人。瑞信估計，到2024年，前者港人數目將升至70萬人，增長36%，不過，報告的調查截至今年中，香港還未出現反修訂逃犯條例引發的動亂，而香港更有特別之處，就係其他地方的財富增長，都是多得股市升多過樓市升帶動，而香港則在調查期內唯一一個樓價升得急過股市嘅地方，如香港亂局持續，樓巿逆轉，2024年香港的百萬富翁還可較現在增加36%嗎?

事實上，樓價指數近月已較高位跌了5%，肯定會對香港富人物業價值做成壓力，而政府雖剛放寬1000萬元以下的按揭保險樓價上限，對富人一般擁有的豪宅幫助有限。

陸振球

明報投資及地產版主編