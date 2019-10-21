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【豪宅成交】峻源累售16伙吸金逾3億 三房呎售1.68萬
文章日期：2019年10月21日 18:46
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中信泰富馬鞍山豪宅峻源，9月推出至今累沽16伙、套現3.2億元；最新透過招標售出2座15樓A室，屬3房間隔，成交價1993.27萬元，以單位實用面積1185方呎計，折合實呎16821元。
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