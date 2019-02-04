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【成交轉活】愉城兩房施政報告後即提價10萬 零議價700萬沽
文章日期：2019年10月21日 16:31
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《施政報告》出台後，二手成交市況轉活。
美聯首席聯席區域經理梁仲維表示，荃灣指標屋苑愉景新城於《施政報告》出台後錄得7宗成交，其中4座中層實用面積474方呎C室，屬兩房間隔，原業主9月叫價690萬元，《施政報告》出台後把叫價提升至700萬元，即加價10萬元或1.4%，並獲新買家零議價承接，實呎14767元。原業主2012年以325萬元購入單位，帳面賺375萬元或1.1倍。
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