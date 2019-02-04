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【新盤部署】愛海頌周五再賣176伙 27伙供市區重建戶購買
文章日期：2019年10月21日 16:04
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上周已進行首輪銷售的長實
（1113）
深水埗愛海頌，周五(25日)將進行第二輪銷售推出176伙發售。長實助理首席經理(營業)何家欣表示，愛海頌今日新加推4號價單涉88伙，整批折實平均17602元，周四截止認購登記，並撥出27伙供市區重建的人士認購。
何續指，是次供公眾認購的149伙，價單價市值18.3億元，折實平均呎價17,238元，其中113伙為兩房戶，整批單位折實價724.9萬至1670.8萬元。
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