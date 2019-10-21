全球經濟下行，加上受本港政治事情影響，美聯集團（1200）主席黃建業認為，經濟寒冬已來臨，呼籲業主減租三至四成，一同共渡時艱；另整體樓價近月下調，但受惠今年初升幅達一成，故預料全年仍有2%升幅。

對特首林鄭月娥上周發表新一份《施政報告》，放寬九成按揭的樓價上限至800萬元，黃建業指過去周末二手成交量急升一倍，反映措施對樓市有正面反應，市民上車可以由以往需要「父幹」，改為至現時靠自己的「苦幹」。他建議，政府可參考新加坡及澳洲等地做法，財政盈餘豐厚下，寬減印花稅以舒緩市民置業壓力。

黃續指，新措施下，納米單位成交量將會下跌，但樓價不會大跌，相信措施不會改變樓市生態，長遠仍視乎政治、經濟、供求等因素影響。

對於集團部署，黃建業表示集團會持續在香港發展，與香港共存亡；黃指，現時集團每月租金支出達6000萬至7000萬，屬沉重負擔，期望業主減租三至四成，一同共度時艱。雖然集團不會裁員，但會採取自然流失方法。同時，集團會積極擴充周邊業務，如信貸、移民、海外地產等，以渡過寒冬。

記者：張允亭

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