特首於《施政報告》公布放寬九成按保計劃樓價上限，中原集團主席施永青今出席電台節目時表示，上述計劃對整體樓價影響不大，因實際上樓價400萬元以下的單位數目其實已經非常少，原有的按揭政策早需要調節，惟過去數年樓市暢旺，調高按揭成數會推高樓市，令政府當時不能推出，而現時樓市差，政府才借機將過時政策更新。他又指，政府此舉只會影響上車盤，整體樓價不會立即反彈。