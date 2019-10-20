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【新盤租務】高爾夫．御苑開放戶呎租34元 業主回報2.4厘
文章日期：2019年10月20日 14:32
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粉嶺新近入伙大型屋苑高爾夫．御苑，10月至今累錄約6宗租賃成交，屋苑現時約有45個租盤提供，最低月租入場價8800元起。
利嘉閣首席聯席董事黃靜顏透露，屋苑新錄7座中層K室租賃成交，單位實用面積280方呎，開放式間隔，獲租客以9500元承租，實呎租金約34元。業主在2017年5月以479.4萬元買入單位，享租金回報率2.4厘。
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