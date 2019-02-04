Open Menu
主頁
報章內容
財經
地產
財經
即時財經新聞
港股數據庫
AH股差價
新股
轉強轉弱股
沽空偏離度
成交急增表
地產
即時地產新聞
海外置業錦囊
睇樓手冊
專家觀點
個人理財
營商智慧
環球連線
即時地產新聞
【即睇即買】東港城兩房689萬易手 11年升值1.7倍
文章日期：2019年10月20日 14:08
Share
prev
next
《施政報告》出台後，美聯高級分區營業經理林振聲表示，將軍澳東港城3座高層C室，實用面積466方呎，屬2房間隔，獲同區上車客「即睇即承接」，成交價689萬元，實呎14785元。原業主早於2008年7月以250萬元購得，帳面獲利439萬元，單位11年升值逾1.7倍。
相關新聞
將軍澳單日16宗成交 八成可做九成按揭
麥玲玲斥4226萬 購柏蔚山4房
中原：預計本月二手約2400宗 按月升逾20%
上車客596萬購栢慧豪園2房
CCL四大指數齊跌2個月 破紀錄 未反映政府放寬按揭因素
Share
按揭計算機
樓價
按揭成數
40%
50%
60%
70%
80%
90%
按揭利率
還款年期
10
15
20
25
30
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款