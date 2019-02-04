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【即睇即買】東港城兩房689萬易手 11年升值1.7倍

文章日期：2019年10月20日 14:08
《施政報告》出台後，美聯高級分區營業經理林振聲表示，將軍澳東港城3座高層C室，實用面積466方呎，屬2房間隔，獲同區上車客「即睇即承接」，成交價689萬元，實呎14785元。原業主早於2008年7月以250萬元購得，帳面獲利439萬元，單位11年升值逾1.7倍。
 

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