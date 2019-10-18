長實（1113）深水埗愛海頌於《施政報告》公布後翌日首輪發售218伙，昨日開售即日沽出113伙，套現約11.6億元，平均成交呎價約1.8萬元；項目自昨日更新價單，將未售出單位加價約1%至2%後，今日最新上載新價單。

據最新上載的3號價單顯示，新一批單位涉及88伙，實用面積484至771方呎，售價由929.3萬至2142.1萬元，呎價18458至27783元，扣除最高22%折扣後，折實售價724.9萬元至1670.8萬元，折實呎價由14397元至21671元，折實平均呎價17,400元。今批入場單位為2座6樓C室，實用面積490方呎，售價929.3萬元，折實售價724.9萬元，折實呎價14793元。

長實助理首席經理(營業)何家欣指，採用建築期付款較以往多，不少買家有意選用高成數按揭計劃入市。據一手銷售網顯示，愛海頌昨日售出的113伙中，以210天即供付出的買家佔最多，有74伙，即約65.5%；其次為建築期付款，涉及27伙，佔約23.9%；至於360天即供買家佔最少，僅12伙。

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