社會氣氛未有明顯改善，樓價持續下跌。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，CCL四大整體指數齊跌8周，創出歷史最長齊跌。8周計，CCL累跌4.29%，CCL Mass跌4.70%，CCL(中小型單位)跌4.54%，CCL(大型單位)跌2.96%。樓價調整持續，目標重回今年初水平，由今年高位起計調整幅度約一成。10月16日施政報告宣佈放寬按保措施，對香港樓價的影響將會在2019年11月上旬公佈的CCL才開始反映。

中原城市領先指數CCL最新報180.32點，創27周新低，按周跌0.37%。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報181.44點，創28周新低，按周跌0.32%。CCL(中小型單位)報180.26點，創27周新低，按周跌0.37%。三大整體指數同樣連跌8周，分別累跌4.29%、4.70%及4.54%。CCL(大型單位)報180.60點，創24周新低，按周跌0.36%，連跌9周共3.06%，為568周(近11年)以來首見。

本周四區指數三跌一升。港島CCL Mass報183.18點，創30周新低，按周跌1.85%，跌幅為4周最大，連跌2周共2.65%。九龍CCL_Mass報177.06點，創28周新低，按周跌0.61%，連跌5周共2.98%，為44周以來首見。新界東CCL Mass報192.53點，按周跌0.33%。新界西CCL Mass報167.09點，按周升1.93%，升幅為26周最大。

八大指數中，港島樓價最接近2018年底水平，僅相差0.41%。其他指數與去年底比較，九龍相差2.59%，CCL(大型單位)相差2.69%，CCL Mass相差3.10%，CCL相差3.34%，CCL(中小型單位)相差3.47%，新界西相差4.73%，新界東相差6.33%。

其他報道：

【鬆綁成交】豐連3房戶850萬 3年升值三成

【成交增加】天水圍2日連錄12宗成交 佔全月46%

【反價易手】河畔兩房業主施政報告後反價 490萬沽出