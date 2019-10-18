會德豐（0020）於2017年曾就大埔洞梓地皮向城規會申請作公私營發展，惟發展方案遭各方反對，發展商於去年撤回有關申請。會德豐新近捲土重來，就洞梓地皮再向城規會遞交發展申請。

城規會文件顯示，上述地皮位於大埔洞梓丈量約份第12約及第14約多個地段及毗連的政府土地，地盤面積逾87.09萬方呎，申請由現時「綠化地帶」改為「綜合發展區（2）」及「綜合發展區（3）」，其中位於西南方的地盤A將私人住宅發展總樓面78.56萬方呎，擬建17幢不多於13層高住宅及10幢3層高洋房，提供約1602伙；另設1幢不多於2層高的會所。

而位於東北方的地盤B，則用作發展資助房屋，擬建4幢不多於13層高的住宅大廈，提供600伙，總樓面面積約33.48萬方呎；另設1幢不多於2層高商業設施。

整個項目總發展樓面114.12萬方呎，提供1602伙住宅單位，對比2017年遞交的方案，私人住宅部份144.7萬方呎、涉1700伙，新申請單位數目減少98伙，惟總樓面則由144.12萬方呎大減24%至逾87.09萬方呎。而資助房屋方面，則由先的1005伙大減40%至600伙。

申請人表示，鑑於房屋供應短缺問題已迫在眉睫，已重新審視申請地點的發展潛力。擬議改劃發展提供40%房屋供應予政府，與政府推動房屋供應的政策相符；而改劃用途地帶的發展參數和度與鄰近的發展互相協調。

記者：甘潔瑩

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