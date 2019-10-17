話你知:恆大去年初66億向四叔「買殼」 發展在港頭炮
文章日期：2019年10月17日 16:58
今日開價的屯門掃管笏新盤恆大‧珺瓏灣，是內房恆大（3333）進軍香港住宅市場頭炮；項目所屬的地皮，是恆大於2018年初，透過「買殼」形式向「四叔」李兆基旗下恒地（0012）購入，作價約66億元，以可建樓面78.5萬方呎計，每方呎樓面地價約8400餘元，較恒地2015年透過招標以36.289億元投得上述官地的價錢，高逾八成，意味恒地購入地皮不足3年，轉手帳面賺近30億元或八成。
對於官地以「賣殼」方式易手，地政總署當時回覆本報查詢稱，該地段的地契條款有一般的業權轉讓限制條款，有關業權轉讓限制條款並不適用於作為業權人的公司的股東及股權變動。
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